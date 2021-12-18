Кількість випадків COVID-штаму "Омікрон" подвоюється протягом трьох днів, - ВООЗ
Кількість випадків штаму коронавірусу "Омікрон" подвоюється за 1,5-3 дні в районах, де він циркулює.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я
ВООЗ заявила, що штам "Омікрон" був зареєстрований у 89 країнах і кількість випадків подвоюється за 1,5–3 дні в районах, де можлива передача інфекції.
ВООЗ попередила, що лікарні можуть бути переповнені в деяких місцях.
"Госпіталізація у Великій Британії та Південній Африці продовжує зростати, і, враховуючи число випадків, що швидко зростає, можливо, що багато систем охорони здоров'я можуть бути швидко перевантажені", - йдеться в повідомленні.
У ВООЗ зазначили, що штам поширюється у країнах із високим рівнем популяційного імунітету.
- Очільниця дитячого фонду ЮНІСЕФ Генрієтта Форе заявила, що закриття навчальних закладів повинне бути останнім заходом у боротьбі зі штамом "Омікрон".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.35
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе