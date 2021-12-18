Кількість випадків COVID-штаму "Омікрон" подвоюється протягом трьох днів, - ВООЗ

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я

ВООЗ заявила, що штам "Омікрон" був зареєстрований у 89 країнах і кількість випадків подвоюється за 1,5–3 дні в районах, де можлива передача інфекції.

ВООЗ попередила, що лікарні можуть бути переповнені в деяких місцях.

"Госпіталізація у Великій Британії та Південній Африці продовжує зростати, і, враховуючи число випадків, що швидко зростає, можливо, що багато систем охорони здоров'я можуть бути швидко перевантажені", - йдеться в повідомленні.

У ВООЗ зазначили, що штам поширюється у країнах із високим рівнем популяційного імунітету.

Очільниця дитячого фонду ЮНІСЕФ Генрієтта Форе заявила, що закриття навчальних закладів повинне бути останнім заходом у боротьбі зі штамом "Омікрон".