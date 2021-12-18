В ЮНІСЕФ закликали не закривати школи через COVID-штам "Омікрон"

Про це повідомило китайське інформагенство Сіньхуа.

“За можливості слід уникати загального закриття шкіл. Коли зростає поширення COVID-19, школи повинні закриватися останніми, а відкриватися - першими”, - сказала Форе.

Вона наголосила, що “ще одна хвиля закриття шкіл стане катастрофою”.

“Докази беззаперечні: тривалі загальні закриття шкіл, обмежені доступні учням, викладач та батькам ресурси, а також брак доступу до дистанційного навчання знищив десятиріччя прогресу в освіті та суттєво змінив дитинство”, - наголосила дипломат.

Форе додала, що із закриттям шкіл діти втратили не лише знання, а й соціальну складову навчання.



“Нинішнє покоління дітей шкільного віку за своє життя разом може втратити $17 трлн недоотриманих доходів”, - зауважує очільниця ЮНІСЕФ.



Вона наголосила на ефективності інших засобів протистояння пандемії у навчальних закладах.



"Нам також слід збільшити фінансування цифрового зв’язку, аби жодна дитина не була покинута”, - запевнила Форе.