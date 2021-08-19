У Нідерландах кинули "коктейль Молотова" у вікно журналіста
Вночі у голландському місті Гронінген невідомі жбурнули запальною сумішшю у вікно журналіста Віллема Грюневельда
Про це пише Euronews.
Повідомляється, що це вже другий напад на журналістів у Голландії за літо. 15 липня від ран після замаху тижнем раніше в Амстердамі помер журналіст-розслідувач Петер де Вріз. Попереднє вбивство було пов'язане з розслідуванням діяльності злочинного синдикату, який спеціалізувався на замахах.
"Поліція проводить масштабне розслідування інциденту, коли запальну суміш пожбурили у вікно журналіста ", - йдеться у повідомленні.
"На щастя, ніхто не постраждав, але журналіст та його партнер були дуже вражені", - додали в поліції.
Причину нападу не встановлено.
Влада розпочала розслідування інциденту в Гронінгені та допитає свідків.
За даними голландського громадського телебачення, Гроневельда раніше залякували, а каміння кидали у вікна його будинку два роки тому.
В інтерв'ю журналістському вебсайту минулого тижня журналіст сказав, що "частіше став дивитися через плече, коли гуляє містом".
- 15 липня після ран від замаху в Амстердамі помер голландський журналіст-розслідувач Петер де Вріз
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