У Нідерландах кинули "коктейль Молотова" у вікно журналіста

Про це пише Euronews.



Повідомляється, що це вже другий напад на журналістів у Голландії за літо. 15 липня від ран після замаху тижнем раніше в Амстердамі помер журналіст-розслідувач Петер де Вріз. Попереднє вбивство було пов'язане з розслідуванням діяльності злочинного синдикату, який спеціалізувався на замахах.



"Поліція проводить масштабне розслідування інциденту, коли запальну суміш пожбурили у вікно журналіста ", - йдеться у повідомленні.



"На щастя, ніхто не постраждав, але журналіст та його партнер були дуже вражені", - додали в поліції.



Причину нападу не встановлено.



Влада розпочала розслідування інциденту в Гронінгені та допитає свідків.



За даними голландського громадського телебачення, Гроневельда раніше залякували, а каміння кидали у вікна його будинку два роки тому.



В інтерв'ю журналістському вебсайту минулого тижня журналіст сказав, що "частіше став дивитися через плече, коли гуляє містом".

15 липня після ран від замаху в Амстердамі помер голландський журналіст-розслідувач Петер де Вріз