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У Нідерландах кинули "коктейль Молотова" у вікно журналіста

19 серпня, 2021 четвер
21:06
Світ

Вночі у голландському місті Гронінген невідомі жбурнули запальною сумішшю у вікно журналіста Віллема Грюневельда

Про це пише Euronews.

Повідомляється, що це вже другий напад на журналістів у Голландії за літо. 15 липня від ран після замаху тижнем раніше в Амстердамі  помер журналіст-розслідувач Петер де Вріз. Попереднє вбивство було пов'язане з розслідуванням діяльності злочинного синдикату, який спеціалізувався на замахах.

"Поліція проводить масштабне розслідування інциденту, коли запальну суміш пожбурили у вікно журналіста ", - йдеться у повідомленні.

"На щастя, ніхто не постраждав, але журналіст та його партнер були дуже вражені", - додали в поліції.

Причину нападу не встановлено. 

Влада розпочала розслідування інциденту в Гронінгені та допитає свідків.

За даними голландського громадського телебачення, Гроневельда раніше залякували, а каміння кидали у вікна його будинку два роки тому.

В інтерв'ю журналістському вебсайту минулого тижня журналіст сказав, що "частіше став дивитися через плече, коли гуляє містом".

  • 15 липня після ран від замаху в Амстердамі  помер голландський журналіст-розслідувач Петер де Вріз

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Нідерланди
напад на журналіста
коктель Молотова
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