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В Данії помер кримінальний репортер, якого важко поранили минулого тижня

15 липня, 2021 четвер
15:46
Світ

15 липня після ран від замаху в Амстердамі минулого тижня помер голландський журналіст-розслідувач Петер де Вріз

Про це повідомляють NL Times.

Голландський журналіст Петер Р. де Вріз помер у четвер в лікарні від поранень, отриманих в результаті замаху 6 липня.

Кримінальний репортер був застрелений на вулиці Ланге Лейдсдварсштраат в Амстердамі, щойно вийшов на неї. Де Врізу куля влучила у голову з близької відстані посеред вулиці, коли був білий день.

"Петер бився до кінця, але не зміг виграти битву. Він загинув в оточенні людей, які його люблять", - розповіла його сім'я журналістам.

Петер жив за своїми переконанням:"На зігнутих колінах не можна бути вільним". Ми надзвичайно пишаємось ним і водночас невтішні", - додали в сім'ї розслідувача.

За годину після замаху поліція виїхала на машині на південь від Амстердама і заарештувала 21-річного Делано Г. та 35-річного Каміля Павела Е. Поліція вважає, що молодий підозрюваний з Роттердама є нападником.

Г. нібито має тісні зв’язки зі злочинною організацією, яку нібито очолює Рідуан Тагі, яка зараз перебуває під судом у процесі „Марего”, пов’язану між собою серію вбивств та змов з метою вбивства. Провідного свідка обвинувачення у справі Набіла Б. консультував померлий у четвер розслідувач де Вріз. Брат свідка у справі був убитий незабаром після того, як було оголошено, що Набіл Б. був свідком, що співпрацював зі слідством. Його попереднього адвоката Дерка Віерсума також вбили в Амстердамі в 2019 році.

Сім'я нападника на журналіста Делано Г. заявила, що вважає, що його найняла для вбивства де Вріза злочинна організація Тагі. Джерела розповіли Telegraaf, що замах на вбивство виконали за 150 тис. євро.

Другий затриманий, Каміль Павел Е., виявився поляком.Поліція заявляє, що той був водієм під час замаху на де Вріза. Польські ЗМІ заявили, що їх співвітчизник був утікачем, щопереховувався в Голандії від ув'язнення за розбій. Його заарештували за тиждень до стрілянини за звинуваченням у розбої зі зброєю.

Нідерланди
вбивство журналіста
Амстердам
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