У Нідерландах поліція застосувала водомети та зброю під час протестів проти covid-обмежень

Про це повідомляє Reuters.

У Роттердамі акція проти обмежень, пов'язаних із коронавірусом, призвела до заворушень. Кілька остень протестувальників почали палити на вулицях автомобілі та кидати у поліцейських каміння, правоохоронці у відповідь застосували зброю та водомети.

Представник поліції Патрісія Весселс заявила, що поліцейські відкривали не лише попереджувальний вогонь, а й здійснювали постріли прямим наведенням, оскільки існувала загроза їхньому життю. Вона повідомила про двох постраждалих, ймовірно, внаслідок пострілів - наразі точні причини поранень невідомі.

У Нідерландах з 13 листопада діє правило соціального дистанціювання. Люди повинні триматися на відстані 1,5 м один від одного. Спортивні змагання проводять без глядачів. Заклади харчування та магазини, що продають товари першої необхідності, закриваються о 20:00. Інші магазини працюють до 18:00.



Police shoots a protester at a anti vax protest in #Rotterdam.



pic.twitter.com/eytySGqxnE — Oddie The Ðoge (@pug_oddie) November 19, 2021