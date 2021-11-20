У Нідерландах поліція застосувала водомети та зброю під час протестів проти covid-обмежень
У Роттердамі поліція була вимушена застосувати зброю під час заворушень, які влаштували противники обмежень через коронавірус
Про це повідомляє Reuters.
У Роттердамі акція проти обмежень, пов'язаних із коронавірусом, призвела до заворушень. Кілька остень протестувальників почали палити на вулицях автомобілі та кидати у поліцейських каміння, правоохоронці у відповідь застосували зброю та водомети.
Представник поліції Патрісія Весселс заявила, що поліцейські відкривали не лише попереджувальний вогонь, а й здійснювали постріли прямим наведенням, оскільки існувала загроза їхньому життю. Вона повідомила про двох постраждалих, ймовірно, внаслідок пострілів - наразі точні причини поранень невідомі.
У Нідерландах з 13 листопада діє правило соціального дистанціювання. Люди повинні триматися на відстані 1,5 м один від одного. Спортивні змагання проводять без глядачів. Заклади харчування та магазини, що продають товари першої необхідності, закриваються о 20:00. Інші магазини працюють до 18:00.
- Нагадаємо, 13 листопада прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив про впровадження по всій країні часткового локдауну.
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