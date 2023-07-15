Про це інформує NOS.

"TikTok вже був заборонений для чиновників центральної влади, але це не єдиний додаток, який їм заборонено мати на робочих телефонах. Також додаток інтернет-магазину AliExpress і чат-застосунок WeChat", - ідеться в повідомленні.

Так у список заборонених програм потрапили 10 застосунків. Серед них чотири програми з Китаю. Також є застосунки з Росії, Ірану та Північної Кореї. Ці країни, за даними нідерландської розвідки, причетні до шпигунства.

Зазначають, що так було заблоковано застосунок російської мережі "ВКонтактє" та програму для редагування відео CapCut. Підозрюють, що ці застосунки можуть використовувати для отримання доступу до особистих даних користувачів.