У Нідерландах посадовцям заборонили встановлювати на робочі телефони застосунок AliExpress
Чиновникам у Нідерландах заборонили встановлювати на робочі телефони застосунок AliExpress та низку програм через можливу загрозу шпигунства
Про це інформує NOS.
"TikTok вже був заборонений для чиновників центральної влади, але це не єдиний додаток, який їм заборонено мати на робочих телефонах. Також додаток інтернет-магазину AliExpress і чат-застосунок WeChat", - ідеться в повідомленні.
Так у список заборонених програм потрапили 10 застосунків. Серед них чотири програми з Китаю. Також є застосунки з Росії, Ірану та Північної Кореї. Ці країни, за даними нідерландської розвідки, причетні до шпигунства.
Зазначають, що так було заблоковано застосунок російської мережі "ВКонтактє" та програму для редагування відео CapCut. Підозрюють, що ці застосунки можуть використовувати для отримання доступу до особистих даних користувачів.
- 17 лютого стало відомо, що депутати в Нідерландах хочуть заборонити держслужбовцям використовувати китайський застосунок TikTok на робочих телефонах.
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