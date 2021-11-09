У Нігері сталася пожежа у школі: загинуло 25 дітей

Про це повідомляє TRT Haber.



Пожежа сталася в школі міста Марад на півдні Нігеру.



"Під час пожежі загинули 25 дітей віком 5-6 років", - заявив губернатор регіону Мараді Чайбу Абубакар.



Відомо, що поранено 14 учнів, п'ять із яких перебувають у важкому стані.



Вогонь дуже швидко поширився через те, що класи були вкриті соломою. Точна причина пожежі не встановлена.



У Нігері оголошено триденний траур.

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