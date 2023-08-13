У Нігерії обвалилася мечеть: семеро вірян загинули, ще декількох поранено
У суботу, 12 серпня, на півночі Нігерії стався обвал мечеті, в якій перебували віряни, внаслідок чого загинули семеро людей, ще кілька отримали поранення
Про це пише Reuters.
Зазначається, що трагедія сталася у місті Зарія у нігерійському штаті Кадуна. Обвал будівлі центральної мечеті міста відбувся під час післяобідньої молитви за участі сотні вірян.
"Спочатку було знайдено чотири тіла, а потім ще три - після того, як рятувальники обшукали завалену мечеть", - сказав речник ради Нігерії Абдуллахі Кварбаї.
Reuters зазначає, що у найбільш густонаселеній країні Африки часто трапляються руйнування будівель, адже там погано дотримуються закони, а будівельні матеріали часто не відповідають стандартам якості.
- У червні на півночі центрального регіону Нігерії перекинувся перевантажений човен, який переправляв людей після весільної церемонії. Щонайменше 100 людей потонули, ще кілька вважаються зниклими безвісти.
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