Про це пише Reuters.

Зазначається, що трагедія сталася у місті Зарія у нігерійському штаті Кадуна. Обвал будівлі центральної мечеті міста відбувся під час післяобідньої молитви за участі сотні вірян.

"Спочатку було знайдено чотири тіла, а потім ще три - після того, як рятувальники обшукали завалену мечеть", - сказав речник ради Нігерії Абдуллахі Кварбаї.

Reuters зазначає, що у найбільш густонаселеній країні Африки часто трапляються руйнування будівель, адже там погано дотримуються закони, а будівельні матеріали часто не відповідають стандартам якості.