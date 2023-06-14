У Нігерії після весільної церемонії перекинувся човен з людьми: понад 50 загиблих, є зниклі безвісти
На півночі центрального регіону Нігерії перекинувся перевантажений човен, який переправляв людей після весільної церемонії. Щонайменше 50 людей потонули, ще кілька вважаються зниклими безвісти
Про це пише Reuters.
Згідно зі свідченнями місцевих мешканців, стало відомо, що дерев'яний човен зазнав аварії під час переправи людей зі штату Нігер до Квари після весільної церемонії.
Зазначається, що точна кількість осіб, які перебували на борту, невідома. Проте, заява уряду штату вказує на те, що ці люди були з п'яти сіл. Наразі, рятувальні роботи, спрямовані на пошук можливих вцілілих, продовжуються.
Як повідомляє агенство, нігерійці віддають перевагу човнам для пересування через побоювання озброєних банд, які викрадають людей. Однак переповненість і погане обслуговування є причиною більшості аварій човнів на водних шляхах Нігерії.
- Раніше в Австралії перекинувся весільний автобус: щонайменше 10 людей загинули і 25 отримали поранення.
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