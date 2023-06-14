Про це пише Reuters.

Згідно зі свідченнями місцевих мешканців, стало відомо, що дерев'яний човен зазнав аварії під час переправи людей зі штату Нігер до Квари після весільної церемонії.

Зазначається, що точна кількість осіб, які перебували на борту, невідома. Проте, заява уряду штату вказує на те, що ці люди були з п'яти сіл. Наразі, рятувальні роботи, спрямовані на пошук можливих вцілілих, продовжуються.

Як повідомляє агенство, нігерійці віддають перевагу човнам для пересування через побоювання озброєних банд, які викрадають людей. Однак переповненість і погане обслуговування є причиною більшості аварій човнів на водних шляхах Нігерії.