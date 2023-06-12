Про це повідомляє BBC.

Аварія сталася 11 червня близько 23:30 за місцевим часом, коли, за даними поліції, в районі був сильний туман. Автобус перекинувся під час повороту на кільцевій дорозі з трасою. Щонайменше 10 людей загинули та 25 отримали поранення.

Влада каже, що транспортний засіб вже підняли. Наразі відомо, що до аварії не причетні інші транспортні засоби. Поліція все ще намагається встановити особи всіх пасажирів. Крім цього, правоохоронці вже висунули звинувачення 58-річному водієві автобуса.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе сказав, що це "настільки жорстоко, сумно і так несправедливо", коли "радісний день у такому прекрасному місці закінчився такою жахливою втратою людей".

"Люди наймають автобус на весілля, щоб забезпечити безпеку своїх гостей, і це лише посилює неймовірний характер цієї трагедії", - сказав він на пресконференції в Канберрі.

Альбанезе сказав, що деякі з поранених пасажирів перебувають у лікарні Джона Хантера, але багатьох доправили до Сіднея.