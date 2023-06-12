В Австралії перекинувся весільний автобус: 10 людей загинуло, 25 перебувають у лікарні
Щонайменше 10 людей загинули і 25 отримали поранення внаслідок аварії в австралійському штаті Новий Південний Вельс ввечері 11 червня
Про це повідомляє BBC.
Аварія сталася 11 червня близько 23:30 за місцевим часом, коли, за даними поліції, в районі був сильний туман. Автобус перекинувся під час повороту на кільцевій дорозі з трасою. Щонайменше 10 людей загинули та 25 отримали поранення.
Влада каже, що транспортний засіб вже підняли. Наразі відомо, що до аварії не причетні інші транспортні засоби. Поліція все ще намагається встановити особи всіх пасажирів. Крім цього, правоохоронці вже висунули звинувачення 58-річному водієві автобуса.
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе сказав, що це "настільки жорстоко, сумно і так несправедливо", коли "радісний день у такому прекрасному місці закінчився такою жахливою втратою людей".
"Люди наймають автобус на весілля, щоб забезпечити безпеку своїх гостей, і це лише посилює неймовірний характер цієї трагедії", - сказав він на пресконференції в Канберрі.
Альбанезе сказав, що деякі з поранених пасажирів перебувають у лікарні Джона Хантера, але багатьох доправили до Сіднея.
- Нещодавно сталася подібна аварія і в Молдові. 8 квітня у Дрокійському районі перевернувся рейсовий автобус, який прямував в Україну. Серед постраждалих було п'ятеро українців.
- А також 30 травня в Індії автобус зірвався в ущелину. Повідомлялося, що автобус віз прочан з Амрітсара до Катри. Приблизно за 15 кілометрів від кінцевого пункту сталася аварія. За даними поліції, в автобусі перебувало не менше 65 осіб, тобто він був перевантажений. Загинуло понад 10 людей.
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