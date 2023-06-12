Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ В Австралії перекинувся весільний автобус: 10 людей загинуло, 25 перебувають у лікарні

В Австралії перекинувся весільний автобус: 10 людей загинуло, 25 перебувають у лікарні

12 червня, 2023 понедiлок
10:19
Світ Австралія

Щонайменше 10 людей загинули і 25 отримали поранення внаслідок аварії в австралійському штаті Новий Південний Вельс ввечері 11 червня

Про це повідомляє BBC.

Аварія сталася 11 червня близько 23:30 за місцевим часом, коли, за даними поліції, в районі був сильний туман. Автобус перекинувся під час повороту на кільцевій дорозі з трасою. Щонайменше 10 людей загинули та 25 отримали поранення.

Влада каже, що транспортний засіб вже підняли. Наразі відомо, що до аварії не причетні інші транспортні засоби. Поліція все ще намагається встановити особи всіх пасажирів. Крім цього, правоохоронці вже висунули звинувачення 58-річному водієві автобуса. 

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе сказав, що це "настільки жорстоко, сумно і так несправедливо", коли "радісний день у такому прекрасному місці закінчився такою жахливою втратою людей".

"Люди наймають автобус на весілля, щоб забезпечити безпеку своїх гостей, і це лише посилює неймовірний характер цієї трагедії", - сказав він на пресконференції в Канберрі.

Альбанезе сказав, що деякі з поранених пасажирів перебувають у лікарні Джона Хантера, але багатьох доправили до Сіднея.

  • Нещодавно сталася подібна аварія і в Молдові. 8 квітня у Дрокійському районі перевернувся рейсовий автобус, який прямував в Україну. Серед постраждалих було п'ятеро українців.
  • А також 30 травня в Індії автобус зірвався в ущелину. Повідомлялося, що автобус віз прочан з Амрітсара до Катри. Приблизно за 15 кілометрів від кінцевого пункту сталася аварія. За даними поліції, в автобусі перебувало не менше 65 осіб, тобто він був перевантажений. Загинуло понад 10 людей.

Новини
Австралія
аварії
Читайте також:
Олександр Лукашенко
10 червня, 2023 субота
Навіть вже і Лукашенко знає, куди будуть летіти американські "томагавки" у разі відповіді НАТО на застосування РФ ядерної зброї, - польський політик Чех
путін пригожин
Автор Антін Борковський
11 червня, 2023 неділя
В Росії з’явилась нова партія "керованої капітуляції", яка готує відхід Путіна, - Піонтковський
Дмитрий Снегирев
Автор Дмитро Снєгирьов
11 червня, 2023 неділя
Підрив Каховської греблі: окупанти готували теракт завчасно – від кількох тижнів до місяця
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.79
    Купівля 36.79
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 39.7
    Продаж 40.49
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
12 червня
10:39
Ексклюзив
НАТО
Княжицький про саміт НАТО у Вільнюсі: Наше завдання – повпливати, щоб гарантії та членство у НАТО були на пряму озвучені і цей процес почався
10:36
крилата ракта "Калібр"
РФ утримує Чорному морі три кораблі. Ракетоносіїв серед них немає
10:30
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 12 червня: що з цінами на долар, євро, злотий
10:11
ЄС - Україна
Використання українських газових сховищ може допомогти у запобіганні зимовій енергетичній кризі в Європі, - Bloomberg
10:10
Ярмоленко у матчі Ліги націй Україна - Німеччина
Німеччина - Україна: де та коли дивитися перший матч збірної під керівництвом Реброва
10:01
OPINION
Оксана Забужко
"Бритва акули"
09:38
На Херсонщині рівень води за ніч знизився на 64 см, у Миколаєві - на 6 см
09:34
Ексклюзив
затоплена Херсонщина
На окупованому лівобережжі Херсонщини люди ходять під зброєю, їх не випускають та готують до депортації, - депутатка Херсонської міськради
09:32
Future Games Show 2023
Головоломку від київських розробників Puzzles for Clef представили на Future Games Show 2023 під вигуки ведучих "Слава Україні!"
09:19
Інфографіка
Окупанти
За добу війни в Україні Росія втратила 540 військових, 10 артсистем і 5 танків, - Генштаб ЗСУ
09:10
Нікола Стерджен
Справа про фінансування Шотландської нацпартії: поліція відпустила колишню очільницю уряду Стерджен без пред'явлення обвинувачень
09:03
Ексклюзив
затоплення
На Миколаївщині затоплено 13 населених пунктів, одна людина загинула, - депутатка облради Москаленко
09:00
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
На Запорізькій ТЕС стрімко падає рівень води після підриву Каховської ГЕС, експертам МАГАТЕ потрібен ширший доступ до ЗАЕС для перевірки даних, - Гроссі
08:49
США заявили про бажання повернутися до ЮНЕСКО
08:34
ЗСУ звільнили Сторожове на Донеччині
ЗСУ звільнили Сторожове на Донеччині
08:26
Ексклюзив
Авдіївка, ракетний удар
За добу ворог здійснив близько 25 масованих обстрілів Авдіївки, одна жінка загинула, - керівник МВА Барабаш
08:24
Олексій Резніков
На новому засіданні "Рамштайну" говоритимемо про деталі "літакової коаліції" та відкриття хабів з ремонту й оснащення техніки, - Резніков
08:14
Південна Корея
Цьогоріч у Південній Кореї у справах про комерційне шпигунство затримали до 80 людей
08:01
OPINION
Ростислав Павленко
Україні треба демонструвати, що вона – своя для західного світу
07:42
ЗСУ війна проти РФ
Росіяни намагаються применшити значення досягнень ЗСУ на фронті, зокрема прориву лінії оборони, – ISW
07:25
До Пакистану прибула перша партія нафти з Росії
07:00
Грузія ЄС
У Грузії сподіваються отримати статус кандидата в члени Євросоюзу до кінця року
06:35
війна проти РФ ЗСУ
На 4 напрямках фронту точаться важкі бої, за добу відбулось 25 бойових зіткнень, - Генштаб
05:57
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин заявив про бажання, "тримаючись за руки з Путіним", нарощувати партнерство з РФ й будувати надійний захист глобального миру та безпеки
05:27
Львів, укриття
В Україні перевірили майже всі укриття: третина з них виявилися зачиненими або непридатними
01:00
Росіяни заявили про вибухи в окупованому Токмаці та Мелітополі
2023, неділя
11 червня
23:35
США китай санкції
США підтвердили існування китайської шпигунської бази на Кубі
23:13
Оновлено
Володимир Зеленський
Кожного українця ми маємо витягнути з російської неволі, - Зеленський
22:49
Сумщина
Росіяни обстріляли з артилерії і мінометів багатоповерхівки на Сумщині
22:35
збита ракета, Київ 9 травня
Після руйнування Каховської ГЕС росіяни підірвали дамбу на річці Мокрі Яли на Донеччині
21:47
На фото українське поле пшениці
Єврокомісія дослухалась до нас: Стефанішина про скасування заборони на імпорт лише певних груп товарів з України
21:41
Оновлено
Поблизу Мелітополя партизани підірвали залізничний міст, - офіцер ЗСУ Штефан
21:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Головним способом унеможливити теракти з боку РФ є знищення російських військ на полі бою. Колонка Сергія Згурця
21:27
Оновлено
Каховська ГЕС, підтоплення
Рівень затоплення на Херсонщині та Миколаївщині продовжує знижуватися
21:27
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Гондурас відкрив посольство в Китаї після розриву відносин з Тайванем
21:17
Ексклюзив
окупанти крим
Під час боїв у Бєлгородський області вояки з армії Путіна мародерили майно місцевих, - Цезар з Легіону "Свобода Росії"
21:00
Оновлено
Додому з полону повернули 95 українських воїнів, зокрема захисників Азовсталі
20:57
обережно міни
На Харківщині місцевий житель підірвався на міні під час скошування трави
20:52
Теофімо Лопес (праворуч) та Джордж Камбосос
Боксер Теофімо Лопес оголосив про завершення кар'єри
20:35
Ексклюзив
Каховська ГЕС, підтоплення
Росіяни стріляють по човнах, вбивають тварин і беруть $100 за евакуацію. Активісти розповіли про ситуацію в затоплених Олешках
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV