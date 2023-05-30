В Індії автобус зірвався в ущелину: постраждали 65 людей
Автобус віз паломників з Амрітсара до Катри. Приблизно за 15 кілометрів від кінцевого пункту сталася аварія
Про це повідомила агенція ANI.
Повідомляється, що автобус віз прочан з Амрітсара до Катри. Приблизно за 15 кілометрів від кінцевого пункту сталася аварія.
За даними поліції, в автобусі перебувало не менше 65 осіб, тобто він був перевантажений.
"Кількість пасажирів перевищувала допустиме навантаження, за цим фактом буде проведено перевірку під час розслідування", - сказав представник поліції.
Зазначено, що на цей час відомо про загибель 10 людей.
- Внаслідок міжетнічного насилля в індійському штаті Маніпур загинуло 55 людей, 260 зазнали поранень. 23 тисячі місцевих були змушені покинути свої будинки.
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