В Індії автобус зірвався в ущелину: постраждали 65 людей

Про це повідомила агенція ANI.

Повідомляється, що автобус віз прочан з Амрітсара до Катри. Приблизно за 15 кілометрів від кінцевого пункту сталася аварія.

За даними поліції, в автобусі перебувало не менше 65 осіб, тобто він був перевантажений.

"Кількість пасажирів перевищувала допустиме навантаження, за цим фактом буде проведено перевірку під час розслідування", - сказав представник поліції.

Зазначено, що на цей час відомо про загибель 10 людей.