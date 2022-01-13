У Нігерії розблокували Twitter після 7-місячної заборони за видалення президентського допису
Нігерія повідомила, що скасував заборону на роботу Twitter, запроваджену після суперечки довкола допису президента країни Мухаммаду Бухарі, який був видалений адміністрацією соціальної мережі
Про це повідомляє The East African.
"Федеральний уряд Нігерії доручає мені поінформувати громадськість про те, що президент Мухаммаду Бухарі схвалив скасування припинення роботи Twitter у Нігерії із 12:00 сьогоднішнього вечора (12 січня – ред.)", - йдеться у заяві Агентства з розвитку інформаційних технологій країни.
Як зазначається, Нігерія призупинила роботу Twitter у червні 2021 року після того, як компанія видалила коментар Бухарі, у якому містилась погроза на адресу сепаратистів та згадка про громадянську війну в Нігерії 1967-1970 років. З того часу уряд та Twitter ведуть переговори про відновлення роботи за дотримання низки умов, включно із реєстрацію Twitter своєї діяльності в Нігерії.
Генеральний директор Національного агентства з розвитку цифрових технологій Нігерії Кашифу Інува Абдуллахі, який брав участь у переговорах комітету з Twitter, сказав, що компанія погодилася з правилами відновлення обслуговування. До них належать створення юридичної особи в Нігерії, призначення представника країни та дотримання податкових зобов'язань.
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