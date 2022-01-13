У Нігерії розблокували Twitter після 7-місячної заборони за видалення президентського допису

Про це повідомляє The East African.



"Федеральний уряд Нігерії доручає мені поінформувати громадськість про те, що президент Мухаммаду Бухарі схвалив скасування припинення роботи Twitter у Нігерії із 12:00 сьогоднішнього вечора (12 січня – ред.)", - йдеться у заяві Агентства з розвитку інформаційних технологій країни.



Як зазначається, Нігерія призупинила роботу Twitter у червні 2021 року після того, як компанія видалила коментар Бухарі, у якому містилась погроза на адресу сепаратистів та згадка про громадянську війну в Нігерії 1967-1970 років. З того часу уряд та Twitter ведуть переговори про відновлення роботи за дотримання низки умов, включно із реєстрацію Twitter своєї діяльності в Нігерії.



Генеральний директор Національного агентства з розвитку цифрових технологій Нігерії Кашифу Інува Абдуллахі, який брав участь у переговорах комітету з Twitter, сказав, що компанія погодилася з правилами відновлення обслуговування. До них належать створення юридичної особи в Нігерії, призначення представника країни та дотримання податкових зобов'язань.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb