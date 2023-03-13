У Німеччині українські захисники завершують навчання на танках Leopard
Українській військові от-от завершать навчання на танках Leopard 2, які вони проходять у Німеччині
Про це інформує ZDF.
Зазначають, що курс тривав кілька тижнів. У понеділок, 13 березня, українські військові відкрили бойову стрільбу на військовому полігоні Берген у Нижній Саксонії.
"Навчання дозволило українським військовим вести вогонь із застосуванням сучасної системи озброєння", - розповів бригадний генерал Бйорн Шульц.
- 25 січня Німеччина погодила постачання Україні 14 танків Leopard 2, також дозволила реекспорт іншими країнами.
- У четвер, 9 лютого, Німеччина заявила, що вимагає від союзників чітких рішень щодо Leopard 2 для України до кінця тижня.
- 11 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи результати саміту ЄС, висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.
- 13 лютого стало відомо, що бундесвер розпочав навчання українських солдатів на основному бойовому танку Leopard 2.
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