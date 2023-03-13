У Німеччині українські захисники завершують навчання на танках Leopard

Про це інформує ZDF.

Зазначають, що курс тривав кілька тижнів. У понеділок, 13 березня, українські військові відкрили бойову стрільбу на військовому полігоні Берген у Нижній Саксонії.

"Навчання дозволило українським військовим вести вогонь із застосуванням сучасної системи озброєння", - розповів бригадний генерал Бйорн Шульц.