У Німеччині в росіян конфіскують авто з номерами РФ
Німецькі митники конфіскують у громадян Росії автомобілі з реєстраційними номерами РФ та попереджають про можливість кримінального переслідування через порушення законодавства ФРН
Про це повідомила пресслужба посольства Росії у Німеччині.
Німецька митниця вилучає у громадян РФ автомобілі з російською реєстрацією, які вони ввозять до країни для використання з особистою метою або транзиту.
Росіянам інкримінують порушення закону "Про зовнішню торгівлю", посилаючись на Регламент Ради ЄС від 31 липня 2014 р. № 833/2014 "Про обмежувальні заходи у зв'язку з діями Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні". У третій статті Регламенту йдеться про заборону на продаж і ввезення на територію країн ЄС низки товарів, включно з автомобілями. За це порушення передбачена кримінальна відповідальність.
Посольство Росії порадило своїм громадянам "утриматися від ввезення на територію ФРН транспортних засобів з російськими реєстраційними номерами".
- 5 червня Латвія передала Україні 66 авто, які конфіскували у п'яних водіїв. Це передбачено законом "Про підтримку цивільного населення в Україні". Так, транспортні засоби, які належать державі, можуть передаватись на безоплатній основі Україні для запобігання наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з війною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе