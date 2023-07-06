Про це повідомила пресслужба посольства Росії у Німеччині.

Німецька митниця вилучає у громадян РФ автомобілі з російською реєстрацією, які вони ввозять до країни для використання з особистою метою або транзиту.

Росіянам інкримінують порушення закону "Про зовнішню торгівлю", посилаючись на Регламент Ради ЄС від 31 липня 2014 р. № 833/2014 "Про обмежувальні заходи у зв'язку з діями Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні". У третій статті Регламенту йдеться про заборону на продаж і ввезення на територію країн ЄС низки товарів, включно з автомобілями. За це порушення передбачена кримінальна відповідальність.

Посольство Росії порадило своїм громадянам "утриматися від ввезення на територію ФРН транспортних засобів з російськими реєстраційними номерами".