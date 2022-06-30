У Німеччині вільні демократи наполягають на поставці Україні 50 бронемашин Marder

Про це повідомляє Spiegel.

"Як вільні демократи, ми вважаємо, що можемо і повинні поставити частину з них", - заявила Штрак-Ціммерман.

Вона зазначила, що бундесвер має на складі 350 таких машин.

На її думку, правильно, що при поставках зброї ведуться консультації з французами та американцями.

"Але для Німеччини було б добре сказати, що ми тільки починаємо, і попросити інших наслідувати цей приклад. Ми також могли б зробити крок вперед, не чекаючи, поки хтось інший буде першим", - зазначила політикиня.

Раніше виробник бронемашин Marder заявив про готовність негайно передати їх Україні, однак рішення має затвердити федеральний уряд.

31 травня Олаф Шольц анонсував обмін, у рамках якого Німеччина передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва.