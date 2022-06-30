У Німеччині вільні демократи наполягають на поставці Україні 50 бронемашин Marder
Голова комітету бундестагу з питань оборони Марі Агнес Штрак-Ціммерманн вважає можливим поставити в Україну 50 бронемашин Marder
Про це повідомляє Spiegel.
"Як вільні демократи, ми вважаємо, що можемо і повинні поставити частину з них", - заявила Штрак-Ціммерман.
Вона зазначила, що бундесвер має на складі 350 таких машин.
На її думку, правильно, що при поставках зброї ведуться консультації з французами та американцями.
"Але для Німеччини було б добре сказати, що ми тільки починаємо, і попросити інших наслідувати цей приклад. Ми також могли б зробити крок вперед, не чекаючи, поки хтось інший буде першим", - зазначила політикиня.
Раніше виробник бронемашин Marder заявив про готовність негайно передати їх Україні, однак рішення має затвердити федеральний уряд.
- 31 травня Олаф Шольц анонсував обмін, у рамках якого Німеччина передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва.
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