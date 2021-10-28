У Німеччині висловили занепокоєння використанням Україною "Байрактарів" у зоні ООС, посол у Берліні відповів
У німецькому уряді висловили занепокоєння використанням безпілотних літальних апаратів у районі Операції об'єднаних сил після того, як український дрон турецького виробництва "Байрактар" знищив гармату окупантів. Посол України в Берліні Андрій Мельник натомість нагадав про право захищатися
Про це повідомляє "РБК-Україна".
"Українська сторона категорично відкидає сьогоднішнє попередження міністерства закордонних справ (Німеччини - ред.)", - сказав Мельник.
Посол наголосив на тому, що Україна має право на самозахист, коли окупанти "день і ніч бомблять з російських важких озброєнь, і коли гинуть мирні жителі і солдати".
Дипломат також закликав уряд Німеччини висловлювати заклопотаність ситуацією на окупованих Росією українських територіях і подвоїти зусилля як посередника для організації "нормандського" саміту в Берліні.
"Як було погоджено, і поставити Москву на місце", - підсумував Мельник.
- Нагадаємо, раніше ЗСУ вперше застосували "Байрактар" у зоні ООС, знищивши гармату окупантів.
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