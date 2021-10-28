У Німеччині висловили занепокоєння використанням Україною "Байрактарів" у зоні ООС, посол у Берліні відповів

Про це повідомляє "РБК-Україна".



"Українська сторона категорично відкидає сьогоднішнє попередження міністерства закордонних справ (Німеччини - ред.)", - сказав Мельник.



Посол наголосив на тому, що Україна має право на самозахист, коли окупанти "день і ніч бомблять з російських важких озброєнь, і коли гинуть мирні жителі і солдати".



Дипломат також закликав уряд Німеччини висловлювати заклопотаність ситуацією на окупованих Росією українських територіях і подвоїти зусилля як посередника для організації "нормандського" саміту в Берліні.



"Як було погоджено, і поставити Москву на місце", - підсумував Мельник.

Нагадаємо, раніше ЗСУ вперше застосували "Байрактар" у зоні ООС, знищивши гармату окупантів.