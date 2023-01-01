У Німеччині зафіксували найтепліший за всю історію спостережень переддень Нового року
У Німеччині 2022 рік закінчився рекордно високими температурами – в чотирьох місцях країни стовпчики термометрів піднялися до 20 і вище градусів за Цельсієм
Про це повідомляє Spiegel.
Стало відомо, що Новий рік розпочався з незвично м'якої температури до 20 градусів тепла на південному заході Німеччини. На решті території Німеччини Німецька метеорологічна служба (DWD) в Оффенбаху спрогнозувала максимальну температуру повітря в новорічну ніч до 13-18 градусів.
Погода і надалі лишатиметься дуже теплою: на понеділок метеорологічна служба прогнозує максимальні значення від 9 до 14 градусів, на Верхньому Рейні і в Саксонії до 16 градусів.
Субота ж стала найтеплішим останнім днем року з моменту початку надійних метеорологічних спостережень.
На чотирьох станціях у Німеччині - двох у Бадені та двох у Верхній Баварії - DWD зафіксував температуру 20 градусів і вище.
- 1 січня стало відомо, що у Польщі через феєрверки в новорічну ніч гасили 700 пожеж, є поранені і загиблі.
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