У Німеччині знайшли скрипку XVIII століття вартістю 275 тис. євро, викрадену з музичної академії
У Німеччині правоохорнці випадково знайшли скрипку XVIII століття вартістю 275 тис. євро, викрадену з берлінської музичної академії ім. Ганса Айслера
У Німеччині знайшли скрипку XVIII століття вартістю 275 тис. євро, викрадену з музичної академії
У Німеччині правоохорнці випадково знайшли скрипку XVIII століття вартістю 275 тис. євро, викрадену з берлінської музичної академії ім. Ганса Айслера
У Берліні під час обшуків у п’яти помешканнях, які фігурували в інакших розслідуваннях, правоохоронці випадково знайшли викрадену ще три року тому з берлінської музичної академії ім. Ганса Айслера скрипку.
Вартість інструменту, який виготовив у 1769 році відомий італійський майстер Ніколо Гальяно, оцінюється у 275 тисяч євро. Скрипку в квартирі своєї матері – 77-річної пенсіонерки – збергіав її 44-річний син. Наразі обоє – затримані.
Як наголошують правоохоронці, скрипку три роки тому вкрав такий собі Бертольд С., який просто зайшов у музичну академію та забрав музичний інструмент. Грабіжник потрапив на камери спостереження і згодом був затриманий. На суді він розповів, що продав інструмент хлопцеві, що грає на автоматах, за 200 євро. Однак попри те, що Бертольд С. отримав два з половиною роки в’язниці, інструмента тоді так і не знайшли.
Також в статті зазначено, що під час обшуків в одній із п'яти квартир правоохорнці знайшли три кілограми героїну. Ймовірний 23-річний власник, які і інші підозрювані, затриманий.
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