У Шотландії за картиною Ван Гога знайшли його прихований автопортрет

Про це інформує Reuters.

Відкриття зробили реставратори у четвер під час рентгенівського дослідження картини Вінсента Ван Гога 1885 року "Голова селянки".

На рентгенівському знімку видно "бородатого сидячого в капелюсі з полями з шийною хусткою, вільно зав’язаною на горлі. Він пильно дивиться на глядача, права сторона його обличчя в тіні, а ліве вухо чітко видно".

Зазначається, що зображення було приховане за картоном і шарами клею.

"Коли ми вперше побачили рентгенівський знімок, ми, звичайно, були надзвичайно схвильовані", — сказав старший консерватор картин Леслі Стівенсон.

Відомо, що Ван Гог часто повторно використовував свої полотна, працюючи також над їх зворотною стороною.

Національна галерея Шотландії повідомила, що її експерти шукають, як видалити клей і картон, що покриває автопортрет, не пошкодивши "Голову селянки".

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