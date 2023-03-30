У німецьких школах нині вчаться майже 210 тис. українських дітей
Згідно з даними Постійної конференції міністрів освіти та культури ФРН майже 210 тис. українських дітей вчиться у німецьких загальноосвітніх школах та професійно-технічних училищах
Про це пише Berliner Zeitung.
Кількість зареєстрованих українських учнів у німецьких школах надалі зростає: федеральні землі повідомили про 209 602 дітей та молодих людей з України, які вчилися протягом тижня з 20 по 26 березня.
Як повідомила Постійна конференція міністрів освіти та культури земель у ФРН минулого тижня зареєстрували ще 1683 дитини з України на навчанні в загальноосвітніх школах та професійно-технічних училищах.
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