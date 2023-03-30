Про це пише Berliner Zeitung.

Кількість зареєстрованих українських учнів у німецьких школах надалі зростає: федеральні землі повідомили про 209 602 дітей та молодих людей з України, які вчилися протягом тижня з 20 по 26 березня.

Як повідомила Постійна конференція міністрів освіти та культури земель у ФРН минулого тижня зареєстрували ще 1683 дитини з України на навчанні в загальноосвітніх школах та професійно-технічних училищах.