У Ніжині на аукціоні продають будівлю церкви
Аукціон з продажу "нежитлової будівлі "церкви" на Чернігівщині, яке належить ДСНС, відбудеться 20 грудня – її початкова ціна становить 40 тис. грн
Інформацію про це на платформі prozorro розмістив Фонд держмайна.
У описі лоту йдеться, що окрім храму продаються також три прибудови. Будівля триповерхова цегляна загальною площею 304,7 м².
Цікавою є інформація про рік побудови. У техдокументації зазначено 1956, хоча стилістично її можна віднести до кінця XIX ст..
Не менш цікавою є дані про те, що "нежитлова будівля "церква" розташована на земельній ділянці площею 569,7784 га, що належить на праві постійного користування Спеціальному авіаційному загону Оперативно-рятувальної служби ДСНС України.
Продаж розпочався 1 грудня, до 19 грудня приймаються заявки, а сам аукціон має відбутись 20 грудня.
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