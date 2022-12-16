У Ніжині на аукціоні продають будівлю церкви

Інформацію про це на платформі prozorro розмістив Фонд держмайна.

У описі лоту йдеться, що окрім храму продаються також три прибудови. Будівля триповерхова цегляна загальною площею 304,7 м².

Цікавою є інформація про рік побудови. У техдокументації зазначено 1956, хоча стилістично її можна віднести до кінця XIX ст..

Не менш цікавою є дані про те, що "нежитлова будівля "церква" розташована на земельній ділянці площею 569,7784 га, що належить на праві постійного користування Спеціальному авіаційному загону Оперативно-рятувальної служби ДСНС України.

Продаж розпочався 1 грудня, до 19 грудня приймаються заявки, а сам аукціон має відбутись 20 грудня.

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