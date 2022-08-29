У низці областей України 30—31 серпня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки
ДСНС попередило про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в низці областей України 30—31 серпня
Про це йдеться в телеграмі відомства.
"30-31 серпня у північних, центральних, більшості західних, Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - зазначили в повідомленні.
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