У низці областей зафіксували зниження інтернет-трафіку після ракетної атаки

Про це повідомили в сервісі NetBlocks.

"Підтверджено: метрики показують значне скорочення інтернет-зв'язку в багатьох регіонах України після широкомасштабних російських ракетних атак сьогодні вранці, що значною мірою пов'язано з аварійним відключенням електроенергії, за яким послідувало швидке відновлення", - мовиться в твіттері компанії.