У низці областей зафіксували зниження інтернет-трафіку після ракетної атаки
Після чергової масованої атаки РФ 9 березня у низці областей України фахівці зафіксували зменшення інтернет-трафіку
Про це повідомили в сервісі NetBlocks.
"Підтверджено: метрики показують значне скорочення інтернет-зв'язку в багатьох регіонах України після широкомасштабних російських ракетних атак сьогодні вранці, що значною мірою пов'язано з аварійним відключенням електроенергії, за яким послідувало швидке відновлення", - мовиться в твіттері компанії.
- Нагадаємо, у ніч на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. У небі фіксували ворожі дрони-камікадзе та активність авіації, лунали вибухи в багатьох регіонах, є влучання по критичній інфраструктурі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.1
Купівля 38.1Продаж 38.94
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе