Про це повідомляє DW з посиланням на поліційну службу безпеки Норвегії.

Зазначається, що Михайло Мікушин, який виявися офіцером військової розвідки РФ, останніми роками успішно працював у норвезькому Університеті Тромсе під іменем Жозе Ассіса Джіаммаріа.

Ще до того, як норвежці опублікували реальне ім'я чоловіка, The Insider і Bellingcat змогли підтвердити його приналежність до ГРУ, інформує The Insider. Досліджуючи біографію співробітника ГУР, розслідувачі дійшли висновку, що “професор” зробив усе, щоб провалитися.

Зазначається, що псевдопрофесор залишив достатньо цифрових слідів. Так, наприклад, одним із паролів, які він використовував для свого університетського облікового запису, був "[email protected] jw.org uk". Він дав вказівку на те, що власника звуть Михайло. Invasor з португальської перекладається як "загарбник". Тож чоловіку для викриття "не вистачало тільки парашута, що тягнеться за спиною", відзначили розслідувачі.

16 жовтня в Норвегії заарештували двох росіян за незаконну за незаконну зйомку дронами.

19 жовтня закрили один із найбільших аеропортів Норвегії через те, що над ним було помічено дрон. Пізніше влада Норвегії заявила, що до нещодавнього запуску дронів над країною причетні іноземні спецслужби

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