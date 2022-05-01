У Новій Каховці загарбники викрали депутата міськради
У Новій Каховці на Херсонщині російські військові викрали керівника дачного селища, депутата міської ради Протоковило Ігоря Анатолійовича
Про це у фейсбуці повідомляє Каховська міська територіальна громада.
"19 квітня із власного будинку військовими рф було забрано мешканця Нової Каховки, депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Протоковило Ігоря Анатолійовича (1989 р.н.)", – йдеться у повідомленні.
Наразі місцезнаходження чоловіка невідоме.
У повідомленні також зазначають, що на підставі звернень мешканців сусідніх громад та територій на офіційній сторінці Каховської міської територіальної громади буде публікуватися інформація щодо злочинних дій окупаційної влади відносно жителів цих громад.
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