У Новій Каховці загарбники викрали депутата міськради

Про це у фейсбуці повідомляє Каховська міська територіальна громада.

"19 квітня із власного будинку військовими рф було забрано мешканця Нової Каховки, депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Протоковило Ігоря Анатолійовича (1989 р.н.)", – йдеться у повідомленні.

Наразі місцезнаходження чоловіка невідоме.

У повідомленні також зазначають, що на підставі звернень мешканців сусідніх громад та територій на офіційній сторінці Каховської міської територіальної громади буде публікуватися інформація щодо злочинних дій окупаційної влади відносно жителів цих громад.

Росія хоче "легітимізувати" свій контроль над Херсоном та тимчасово окупованими територіями області. Таке думку висловили у британській розвідці.

У Херсонській та частині Запорізької областей 30 квітня зник мобільний зв’язок та інтернет. Стало відомо, що їх відключили російські окупанти.