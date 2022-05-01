Росія хоче "легітимізувати" свій контроль над Херсоном та тимчасово окупованими територіями області, - британська розвідка

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, росіяни хочуть за чотири місяці вивести гривні з ужитку в регіоні та замінити їх російськими рублями.



Контроль над Херсоном та його транспортною інфраструктурою підвищить здатність Росії просуватись на північ і захід та допоможе утримувати Крим.