Росія хоче "легітимізувати" свій контроль над Херсоном та тимчасово окупованими територіями області, - британська розвідка
Окупанти хочуть зробити свій контроль над Херсоном та тимчасово окупованими територіями "законним" та починає замінювати гривню рублем
Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії.
За даними британської розвідки, росіяни хочуть за чотири місяці вивести гривні з ужитку в регіоні та замінити їх російськими рублями.
Контроль над Херсоном та його транспортною інфраструктурою підвищить здатність Росії просуватись на північ і захід та допоможе утримувати Крим.
- Нагадаємо, 25 квітня у Херсоні армія РФ захопила будівлю міської ради.
- 26 квітня у захопленій міській раді Херсона окупанти представили своїх "голову ОВА" та "мера".У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині 30 квітня росіяни викрали з дому директора школи та вчителя Віктора Пендальчука.
- В окупованій росіянами Новій Каховці Херсонській області на центральній площі росіяни відновлюють пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну.
- У розвідці повідомили, що український спротив може зруйнувати план кремля створити так звану Херсонську народну республіку.
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