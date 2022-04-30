У тимчасово окупованій Каховці росіяни викрали директора школи

Про це повідомила у фейсбуці Каховська міська територіальна громада.



"Сьогодні, 30 квітня, зі свого дому військовими рф було забрано каховчанина, вчителя, директора школи Пендальчука Віктора Михайловича (1977 р.н.)", - ідеться в заяві.



Зараз місце перебування чоловіка невідоме.



Росіяни облаштували катівню в Каховці, а заручників б’ють і катують електричним струмом.

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