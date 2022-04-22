Росіяни облаштували катівню в Каховці. Заручників б’ють і піддають тортурам електричним струмом, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.



За її словами, російські солдати затримують на вулицях міста не лише активістів чи учасників АТО/ООС, а й чоловіків, які не мають жодного відношення до військової служби. А біля відділку поліції родичі, чекають та намагаються дізнатися про долю затриманих чоловіків або передати продукти харчування та речі першої потреби.



"Як повідомляють свідки, в приміщенні каховської поліції перебуває понад 10 цивільних осіб, дехто з них утримуються там вже кілька тижнів. Чоловіків катують електрошокерами, б’ють. Найжорстокіше російські військові ставляться до тих, хто має відношення до силових структур — бійців територіальної оборони та колишніх учасників АТО/ООС", - повідомила Денісова.



Уповноважена Верховної Ради з прав людини зазначила, що такі дії російських військових є порушення низки статей Женевської конвенції та Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.



"Такі дії РФ є воєнним злочином та злочином проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статей 9 та 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та статті 5 Європейської конвенції з прав людини", - пояснила вона.



Також Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.



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