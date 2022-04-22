Росіяни 23 квітня збираються встановити повний контроль над Олешками під Херсоном, шукають людину на псевдомера, - міський голова

Про це він сказав у відеозверненні на Facebook.



"Від завтрашнього дня (23 квітня, - ред) цілком РФ бере на себе контроль та відповідальність за місто. Зараз вони посилено шукають представника, який б очолив місто. Не знаю, прізвищ поки не називають", - сказав Рищук.



Мер додав, що патрулювання у місті здійснюється російськими військами.



"У комендантську годину зайвий раз не ходіть, щоб не було неприємних наслідків", - підсумував він.



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