Росіяни 23 квітня збираються встановити повний контроль над Олешками під Херсоном, шукають людину на псевдомера, - міський голова
Міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук заявив, що російські військові планують 23 квітня взяти місто під повний контроль
Про це він сказав у відеозверненні на Facebook.
"Від завтрашнього дня (23 квітня, - ред) цілком РФ бере на себе контроль та відповідальність за місто. Зараз вони посилено шукають представника, який б очолив місто. Не знаю, прізвищ поки не називають", - сказав Рищук.
Мер додав, що патрулювання у місті здійснюється російськими військами.
"У комендантську годину зайвий раз не ходіть, щоб не було неприємних наслідків", - підсумував він.
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