На територію Великолепетиської громади на Херсонщині заїхали російські танки. Громадян закликають "не влаштовувати провокацій"
На територію Великолепетиської територіальної громади на Херсонщині 22 квітня увійшли російські війська
Про це представники громади повідомляють у фейсбуці.
За попередніми даними, сьогодні 22 квітня на територію Великолепетиської територіальні громади Херсонської області увійшли російські війська.
Керівництво ТГ закликає місцевих жителів зберігати спокій та не влаштовувати провокацій. Також мешканцям рекомендують обовʼязково мати при собі документи у разі виходу за межі будинку.
"Можлива перевірка військовими домогосподарств. Просимо не панікувати. Покажіть документи, якщо попросять, не бійтеся виходити", - йдеться у зверненні ТГ.
Про подальший хід справ обіцяють негайно інформувати.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе