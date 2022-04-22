На територію Великолепетиської громади на Херсонщині заїхали російські танки. Громадян закликають "не влаштовувати провокацій"

Про це представники громади повідомляють у фейсбуці.



За попередніми даними, сьогодні 22 квітня на територію Великолепетиської територіальні громади Херсонської області увійшли російські війська.



Керівництво ТГ закликає місцевих жителів зберігати спокій та не влаштовувати провокацій. Також мешканцям рекомендують обовʼязково мати при собі документи у разі виходу за межі будинку.



"Можлива перевірка військовими домогосподарств. Просимо не панікувати. Покажіть документи, якщо попросять, не бійтеся виходити", - йдеться у зверненні ТГ.



Про подальший хід справ обіцяють негайно інформувати.



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