"Погрожують убивствами і катуванням рідних": голова КримSOS розповів, як окупанти в Херсоні та Криму примушують підприємців до співпраці
Російські військові викрадають підприємців в окупованому Херсоні і змушують працювати на РФ
Про це заявив голова правління КримSOS Денис Савченко
За його словами, російські солдати зі зброєю забирають вантажівки і вантажопасажирський автотранспорт у населення та підприємців. Вони приходять до керівників та власників логістичних компаній та змушують виконувати їх накази.
“Людей шантажують та погрожують вбивством й катуваннями рідних. Змушують використовувати наявний транспорт та персонал для обслуговування рейсів до тимчасово окупованого Криму та РФ. Ймовірно, саме таким чином здійснюється вивіз локальних товарів і вкраденого, а також ввіз до Херсонщини російських товарів, що значно дорожчі та гіршої якості, у порівнянні з місцевими. В Криму представники окупаційних структур приходять до місцевих підприємців та тиснуть, щоб вони налагоджували торгівлю з Херсоном. Якщо підприємці відмовляються, то їх залякують фізичною розправою та проблемами з бізнесом”, – сказав Савченко.
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