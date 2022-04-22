"Погрожують убивствами і катуванням рідних": голова КримSOS розповів, як окупанти в Херсоні та Криму примушують підприємців до співпраці

Про це заявив голова правління КримSOS Денис Савченко

За його словами, російські солдати зі зброєю забирають вантажівки і вантажопасажирський автотранспорт у населення та підприємців. Вони приходять до керівників та власників логістичних компаній та змушують виконувати їх накази.

“Людей шантажують та погрожують вбивством й катуваннями рідних. Змушують використовувати наявний транспорт та персонал для обслуговування рейсів до тимчасово окупованого Криму та РФ. Ймовірно, саме таким чином здійснюється вивіз локальних товарів і вкраденого, а також ввіз до Херсонщини російських товарів, що значно дорожчі та гіршої якості, у порівнянні з місцевими. В Криму представники окупаційних структур приходять до місцевих підприємців та тиснуть, щоб вони налагоджували торгівлю з Херсоном. Якщо підприємці відмовляються, то їх залякують фізичною розправою та проблемами з бізнесом”, – сказав Савченко.