У Херсоні запрацювало російське телебачення, - ЗМІ

Про це повідомляє РІА Новини.



"Усі телеканали, що входять до першого та другого пакетів російського мультиплексу, стали доступними у Херсоні у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.



Зокрема, запрацювали Перший канал, "Росія 1", "Росія 24", НТВ та канал Міноборони РФ "Звєзда".



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