У Херсоні запрацювало російське телебачення, - ЗМІ
В окупованому Херсоні росіяни запустили сигнал власних пропагандистів
Про це повідомляє РІА Новини.
"Усі телеканали, що входять до першого та другого пакетів російського мультиплексу, стали доступними у Херсоні у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, запрацювали Перший канал, "Росія 1", "Росія 24", НТВ та канал Міноборони РФ "Звєзда".
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