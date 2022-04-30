Росіяни відновлюють черговий пам'ятник Леніну - тепер у Новій Каховці
В окупованій росіянами Новій Каховці Херсонській області на центральній площі росіяни встановлюють пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну
Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров у Telegram.
"Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніна у тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни - буде лєнінопад 2.0", - написав він.
- 18 квітня стало відомо, що у Генічеську на Херсонщині росіяни відновили пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну.
- У селищі міського типу Нікольське під Маріуполем росіяни відновили пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну.
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