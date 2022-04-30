Росіяни відновлюють черговий пам'ятник Леніну - тепер у Новій Каховці

Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров у Telegram.

"Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніна у тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни - буде лєнінопад 2.0", - написав він.

18 квітня стало відомо, що у Генічеську на Херсонщині росіяни відновили пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну.

У селищі міського типу Нікольське під Маріуполем росіяни відновили пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну.