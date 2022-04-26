У селищі під Маріуполем окупанти відновили пам'ятник Леніну, - радник мера
У селищі міського типу Нікольське під Маріуполем росіяни відновили пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
"У Києві почали демонтаж скульптури про "возз'єднання України з Росією". А в Нікольскому відновили пам’ятник Леніну. На тому самому місці, що й був. Такий тобі рух вперед. Залишилось ще Маріуполь перейменувати на Жданов для повноти картини. До речі, а чому Донецьк ще не Сталіно?", - написав Андрющенко
- 18 квітня стало відомо, що у Генічеську на Херсонщині росіяни відновили пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну.
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