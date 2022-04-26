У селищі під Маріуполем окупанти відновили пам'ятник Леніну, - радник мера

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"У Києві почали демонтаж скульптури про "возз'єднання України з Росією". А в Нікольскому відновили пам’ятник Леніну. На тому самому місці, що й був. Такий тобі рух вперед. Залишилось ще Маріуполь перейменувати на Жданов для повноти картини. До речі, а чому Донецьк ще не Сталіно?", - написав Андрющенко

18 квітня стало відомо, що у Генічеську на Херсонщині росіяни відновили пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну.