Окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької області

Про це повідомляє Telegram-канал Держспецзв'язку.

"Учора жителі Херсонської та частини Запорізької областей спочатку відчули перебої з інтернетом та мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. Наразі стало відомо, що причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах", – йдеться в повідомленні.

Паралельно з відключенням українських операторів на ворожих інформаційних ресурсах почали розповсюджувати фейкові історії про те, що розпорядження відключити зв’язок дала українська влада.

"Це неправда, оскільки ми завжди виступали за максимальний доступ українців до засобів зв’язку. А Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку і перед війною, і на початку вторгнення висловив однозначну позицію держави - оператори повинні забезпечити українців зв’язком та доступом до інформації", – наголошують в Держспецзв'язку.

У відомстві також додають, якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення, зв’язок та інтернет, можна слухати радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів.

Також українські канали розкодовано на супутнику:

супутник: Hotbird 13;

частота: 11 219 МГц;

поляризація: H (горизонтальна);

символьна швидкість: 29 900;

корекція помилок: FEC 3/5.

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