У Новій Зеландії прихильник ІД влаштував стрілянину у супермаркеті, поліція його ліквідувала
Прихильник ІДІЛ поранив щонайменше шістьох людей в торговельному центрі Нової Зеландії
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.
"Войовничий екстреміст вчинив "терористичний акт". Це був жорстокий напад, він був безглуздим, і мені дуже шкода, що це сталося", - заявила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн.
За її словами, нападник мав громадянство Шрі-Ланки, "прихильником ідеології ІДІЛ".
Він перебував під наглядом державних органів, і співробітники служби безпеки змогли вбити його у першу хвилину від початку атаки.
За словами медиків, шестеро людей постраждали, троє перебувають в критичному стані.
На місці залишаються поліція і швидка допомога, а влада оточила прилеглі вулиці.
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