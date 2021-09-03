У Новій Зеландії прихильник ІД влаштував стрілянину у супермаркеті, поліція його ліквідувала

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

"Войовничий екстреміст вчинив "терористичний акт". Це був жорстокий напад, він був безглуздим, і мені дуже шкода, що це сталося", - заявила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн.

За її словами, нападник мав громадянство Шрі-Ланки, "прихильником ідеології ІДІЛ".



Він перебував під наглядом державних органів, і співробітники служби безпеки змогли вбити його у першу хвилину від початку атаки.

За словами медиків, шестеро людей постраждали, троє перебувають в критичному стані.

На місці залишаються поліція і швидка допомога, а влада оточила прилеглі вулиці.