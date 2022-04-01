У Новограді-Волинському прибрали літеру Z з герба громади

Про це заявили в Новоград-Волинській міськраді.



"Рішенням міської ради внесено зміни до символіки Новоград-Волинської міської територіальної громади. Зокрема із зображень малого та повного гербів громади забрано літеру Z", - ідеться в повідомленні.



Раніше буква була розташована на золотому дзвоні й уособлювала літописне місто Звягель.



"Нині в ході повномасштабного воєнного вторгнення російські загарбники використовують даний символ у пропагандистських цілях та для маркування техніки окупанта", - наголосили в Новоград-Волинській міськраді.

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