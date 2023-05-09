У Новосибірську російські партизани спалили бойовий літак Су-24
Вранці 8 травня 2023 року в Новосибірську на території авіаційного заводу компанії "Сухий" невідомі партизани знищили бойовий літак СУ-24
Про це йдеться у телеграм-каналі Всенародного руху Легіон "Свобода Росії".
"Партизани спалили бойовий літак для того, щоб показати, що ця війна має бути закінчена. Ти не можеш воювати за мир, знищуючи дітей та жінок у сусідній країні. Кремль справді "зміг повторити" — злочини нацистського режиму перед людством, і кожен, хто був причетний, відповість за це перед судом", - йдеться у зверненні.
Відео літака, що горить, з'явилося в каналі легіону "Свобода Росії" саме в той момент, коли Путін приймав свій куций військовий парад і всоте загрожував Заходу жахливими карами.
Літак спалили на майданчику авіаремонтного заводу в Новосибірську, де на Су-24 чекав ремонту. Він успішно догорів, ремонт йому вже не знадобиться, запевняють партизани
"У той час, як весь світ вшановує пам'ять предків, що загинули у Другій світовій, та їх подвиг, у Росії починається переможна шиза. Але спитайте себе: то ваші діди відзначали цей день? Ні. Вони сідали за стіл і поминали своїх друзів, побратимів, що загинули в м'ясорубці війни, і молилися, щоб ніколи вона знову не повторилася", - додають російські партизани.
- Нагадаємо, 8 травня Україна отримала від Польщі ще 10 винищувачів МіГ-29. До того Варшава передала вже 8 літаків.
- Також станом на 17 квітня у Словаччині повідомили про прибуття в Україну усіх 13 анонсованих винищувачів МіГ-29.
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