Україна отримала від Польщі 10 винищувачів МіГ-29
Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, які раніше обіцяла надати в рамках військової допомоги
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, цитує журналіст Defence24.pl Якуб Паловський.
"Польща надала Україні 10 винищувачів МіГ-29", - ідеться в повідомленні.
- 15 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща передаватиме Україні МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку винищувачами FA-50 та згодом F-35.
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