У НСЗУ оприлюднили перелік ліків, які сердечники можуть отримати безплатно або з незначною доплатою
До програми реімбурсації "Доступні ліки" для цієї категорії пацієнтів увійшло 225 препаратів
Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.
Йдеться про 198 лікарських засобів від серцево-судинних захворювань та 27 – для профілактики інфарктів й інсультів. З повним переліком медикаментів, які підлягають відшкодуванню можна ознайомитися тут.
У НСЗУ нагадують: рецепти на ліки виписує сімейний лікар. Під час воєнного стану пацієнт може отримати як електронний, так і паперовий рецепт на препарати (наприклад, якщо є перебої з електропостачанням або поганий інтернет). Аптека зобов'язана "погасити" такий рецепт.
Якщо пацієнт не може зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, може звернутися до іншого фахівця, який йому в цьому допоможе. При цьому укладати декларацію з цим лікарем не потрібно. Декларація необхідна лише якщо фахівець виписує рецепт телефоном.
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