У НСЗУ оприлюднили перелік ліків, які сердечники можуть отримати безплатно або з незначною доплатою

Про це повідомили в Національній службі здоров'я України.

Йдеться про 198 лікарських засобів від серцево-судинних захворювань та 27 – для профілактики інфарктів й інсультів. З повним переліком медикаментів, які підлягають відшкодуванню можна ознайомитися тут.

У НСЗУ нагадують: рецепти на ліки виписує сімейний лікар. Під час воєнного стану пацієнт може отримати як електронний, так і паперовий рецепт на препарати (наприклад, якщо є перебої з електропостачанням або поганий інтернет). Аптека зобов'язана "погасити" такий рецепт.

Якщо пацієнт не може зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, може звернутися до іншого фахівця, який йому в цьому допоможе. При цьому укладати декларацію з цим лікарем не потрібно. Декларація необхідна лише якщо фахівець виписує рецепт телефоном.