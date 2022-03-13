У NYT заявили, що загиблий в Ірпені журналіст не виконував ніяких завдань видання в Україні
Американське видання The New York Times заявило, що вбитий в Ірпені журналіст Брент Рено не був їхнім співробітником
Про це йдеться в заяві видання у Twitter.
"Ми глибоко засмучені смертю Брента Рено. Брент був талановитим оператором, який роками співпрацював з New York Times. Хоча він працював на The Times у минулому (востаннє у 2015 році), він не виконував ніякого завдання від видання в Україні. Попередня інформація про те, що він був співробітником The Times, пов’язана з тим, що у нього знайшли посвідчення видання, яке йому видали для завдання багато років тому", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що російські окупанти в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента іноземного видання The New York Times.
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