У NYT заявили, що загиблий в Ірпені журналіст не виконував ніяких завдань видання в Україні

Про це йдеться в заяві видання у Twitter.



"Ми глибоко засмучені смертю Брента Рено. Брент був талановитим оператором, який роками співпрацював з New York Times. Хоча він працював на The Times у минулому (востаннє у 2015 році), він не виконував ніякого завдання від видання в Україні. Попередня інформація про те, що він був співробітником The Times, пов’язана з тим, що у нього знайшли посвідчення видання, яке йому видали для завдання багато років тому", - йдеться у повідомленні.



.@nytimes is deeply saddened to learn of the death of an American journalist in Ukraine, Brent Renaud.

Brent was a talented photographer and filmmaker, but he was not on assignment for @nytimes in Ukraine.

Full statement is here. pic.twitter.com/bRcrnNDacQ — Cliff Levy (@cliffordlevy) March 13, 2022