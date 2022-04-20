У одному з храмів Неаполя зобразили ікону "Київської Мадонни"

Про це у своїх соцмережах повідомив пастор Павло Левушкан.

"Київська Мадонна" з метро тепер в католицькому храмі в Неаполі", — йдеться в дописі.

Відзначимо, що ілюстрація на сторінці Соломеннікової з’явилася ще 5 березня. Референсом до неї стало реальне фото жінки, яка переховувалася із двомісячною дитиною в метро від обстрілу окупантів.

Жінку зі світлини також вдалося знайти. Її звуть Тетяна Блізняк, 25 лютого вона разом з чоловіком, дитям та мопсом пішли в метро. З розповіді жінки, вони мали евакуюватися 26 лютого, але не могли вийти з метро через запеклі бої.

Врешті, їм вдалося виїхати до Львова. Наразі вся родина в безпеці, а фото Тетяни Блізняк стало одним із символів війни.



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