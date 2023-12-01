У одному з "шахедів" знайшли SIM-карту українського оператора: її вже вивчають спеціалісти

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в етері телемарафону.

За словами Ігната, спеціалісти уже вивчають "шахед" та виявлену у ньому SIM-карту оператора "Київстар".

"Зрозуміло, що все, що знаходиться, вивчають спеціалісти й не завжди потрібно це видавати, чи знаємо ми щось, чи не знаємо. Але такі випадки є. Вони оприлюднені", - сказав він.

Фахівці з'ясовують, навіщо у "шахеді" була SIM-карта та що вона і доступ до Інтернету дозволяють робити.

У пресслужбі "Київстару" прокоментували ситуацію.

"Також хочемо підкреслити, що компанія співпрацює з правоохоронними органами України аби унеможливити повторення ситуації в майбутньому", - йдеться у повідомленні.