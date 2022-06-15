У ОП розповіли про критичне співвідношення російської та української артилерії на фронті
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на окремих ділянках фронту співвідношення російської та української артилерії складає 10 до 1 на користь ворога
Про це Подоляк повідомив у twitter.
"Співвідношення російської та української артилерії на окремих ділянках – 10 до 1. Лінія фронту – понад 1000 км. Кожного дня отримую повідомлення від захисників: "Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?". Адресую це питання учасникам "Рамштайну". Брюссель, чекаємо на рішення", - написав Подоляк.
- 15 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в рамках нового пакету допомоги Україні від НАТО головна увага буде зосереджена на переході від радянського озброєння до техніки стандартів Альянсу.
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