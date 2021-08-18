У параді до Дня Незалежності вперше візьме участь бойова машина БРЕМ-4РМ
Уперше у військовому параді до Дня Незалежності України візьме участь броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-4РМ, що вироблена Харківським конструкторським бюро з машинобудування імені О.О. Морозова
Про це повідомляє пресслужба ДК «Укроборонпром».
Зазначається, що БРЕМ-4РМ виконана на базі БТР-4 та оснащена баштовим краном вантажопідйомністю 3,0 т, зварювальним обладнанням, лебідкою з тяговим зусиллям 9 т.
За допомогою цієї машини підрозділи ЗСУ здатні вести технічну розвідку на полі бою вдень і вночі, за різних погодних і кліматичних умов; ремонтувати пошкоджену бронетехніку та витягати її у разі застрягання тощо.
Також у параді візьме участь бронетранспортер БММ-4С – броньована водоплавна медична машина, яка може приймати від 4 до 10 поранених, та БТР-4Е – плаваюча бойова машина, яка є суто українською розробкою, що пройшла повний цикл від "чистого аркуша" до постановки на озброєння.
Нині БТР-4Е планово надходить до підрозділів Збройних сил України та Нацгвардії, поступово замінюючи бронетранспортери, що залишились у спадок від Радянського Союзу.
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