У Парижі горить найбільший в світі продуктовий ринок
У неділю, 25 вересня, горів склад на величезному продуктовому ринку, який постачає столицю Франції та прилеглий регіон більшою частиною свіжих продуктів і вважається найбільшим у світі
Про це повідомило видання AP.
Пожежники закликали людей триматися подалі від району в південному передмісті Парижа, оскільки 100 офіцерів і 30 пожежних машин гасили вогонь на міжнародному ринку Rungis.
Капітан Марк Ле Муан, речник пожежної служби Парижа, сказав: жодна людина не постраждала. За його словами, пожежу було взято під контроль без ризику її поширення зі складу розміром з футбольне поле, площею 7000 квадратних метрів (1,7 акра).
Причина пожежі невідома, але буде з'ясована, додав він.
Довідка
Розгалужений оптовий ринок — це справжнє містечко, де працюють понад 12 000 людей, а склади заповнені фруктами та овочами, морепродуктами, м’ясом, молочними продуктами та квітами з усієї Франції та всього світу.
- 27 серпня у Празі сталася пожежа у військовому госпіталі.
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