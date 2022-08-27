English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Празі сталася пожежа у військовому госпіталі

У Празі сталася пожежа у військовому госпіталі

27 серпня, 2022 субота
16:23
Світ пожежа у військовому госпіталі

Масштабна пожежа у Празі знищила дах і горище лівого крила павільйону А Центрального військового госпіталю

Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

За словами представника пожежної служби Праги Мартін Кавка, ніхто з пацієнтів і персоналу не постраждав, з будівлі було евакуйовано понад 40 людей.

У другій половині дня рятувальники повідомили, що в результаті пожежі легкі поранення отримали троє пожежників.

Близько 09:30 вогнеборцям надійшло повідомлення про пожежу на площі 15 на 30 метрів. Причина пожежі наразі невідома.

Госпіталь належить армії, тому розслідуванням займатимуться військова поліція та військова пожежна частина.

Наразі пожежники та поліція не хочуть говорити про причини та суму збитків. На місце події виїхали 17 професійних та волонтерських підрозділів, оголошено особливий рівень тривоги.

  • 22 липня ЗМІ повідомили, що Польща додатково прийме на лікування 30 українських військовослужбовців.  Перше таке перевезення з початку повномасштабного російського вторгнення відбулося 18 липня. Тоді 31 пораненого українського військового та супровідних осіб санітарним потягом перевезли з Пшемишля до Варшави.
  • 15 серпня Міністерство закордонних справ Латвії заявило про відновлення програми з надання реабілітаційних послуг пораненим українським військовим. Кабмін Латвії виділив із держбюджетної програми "Кошти на випадок непередбачених подій" пакет у розмірі 280 тис. євро на реабілітацію військовослужбовців, які постраждали внаслідок війни в Україні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Чехія
Читайте також:
26 серпня, 2022 п'ятниця
Біля Антонівського мосту продовжуються традиційні вибухи, окупанти підтягують інженерну техніку та баржі до переправ, - депутат облради Хлань
кордон
Автор Роман Яворський
26 серпня, 2022 п'ятниця
Є-відрядження чи є-відпустка: тисячам військовозобов'язаних чоловіків дадуть право виїхати з України
Дмітрій Медведєв
27 серпня, 2022 субота
"Відмови від НАТО недостатньо": Медведєв назвав умови припинення війни проти України
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.32
  • EUR
    Купівля 39.41
    Продаж 40.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
27 серпня
17:51
Ексклюзив
Ракета
Росія почала економити ракети, не досягнувши бажаних результатів, - військовий експерт Рябих
17:23
Казахстан
Казахстан вирішив на рік зупинити експорт військової продукції
17:00
ППО РФ
Росія почала повертати свої системи ППО з Сирії, - ЗМІ
17:00
Хасидам цьогоріч слід не їхати на Рош-ха-Шана до України
Хасидам цьогоріч слід не їхати на Рош га-Шана до України, - розвідка
16:54
Оновлено
Зоря
УПЛ: "Зоря" перемогла "Львів", "Ворскла" програла "Вересу". Результати усіх матчів 2 туру
16:45
Сергій Шкарлет
Кожну школу, де понад 100 учнів, забезпечать автобусом, - Шкарлет
16:39
Денис Шмигаль
Кабмін виділив понад 1,4 млрд грн на випадок терактів Росії на об'єктах теплової та водної інфраструктури
16:19
Ярослав Юрчишин
Нардеп Юрчишин заявив про "спецоперацію", котру готують "слуги", аби завадити провести конкурс з обрання директора НАБУ
16:04
Ексклюзив
Глен Грант
Путін не готовий вчинити катастрофу на ЗАЕС, бо може дуже багато втратити, - військовий експерт Глен Грант
16:00
Ексклюзив
путін та Байден, війна в Україні
Шантаж Путіна не спрацював. На Заході готуються до капітуляції Росії, - Піонтковський
15:55
Ексклюзив
Окупанти не приховують намірів окупувати місто Запоріжжя, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
15:54
Бельгія
Бельгія планує закупівлю до 30 нових військових вертольотів, - ЗМІ
15:45
Олексій Данілов
Українці не сприймуть "Мінськ-3". Війну заморожувати не можна, - Данілов
15:35
заправка авто
Британія так і не відмовилася від російського дизпалива, попри заяви влади, - Bloomberg
15:31
Росія обстріляла залізничну станцію Чаплине
У Чаплиному не було загиблих військових, про яких казала Росія, - Associated Press
15:18
"Українська дистанційна школа"
На підконтрольній частині Харківщині навчання проходитиме онлайн
14:56
Ексклюзив
Харків
Вночі 27 серпня ворог обстріляв центр Харкова, - депутат райради Ткачук
14:27
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Китай та США можуть домовитись про долю Путіна, - Піонтковський
14:18
Ексклюзив
Глен Грант
ЗСУ мають шанс виснажити ворога назавжди, - військовий експерт Глен Грант
14:04
Денис Шмигаль
Члени екіпажів і студенти: в уряді вирішили, кому з моряків дозволять перетинати кордон
13:59
російські військові в Казахстані
Щоб не йти на війну з Україною: російські військові відмовляються повертатися з Казахстану додому, – розвідка
13:35
Анонс
Espreso.tv показує центральний матч Першої ліги між ФК "Карпати" і ФСК "Маріуполь"
13:35
підводний безпілотник
Для розмінування берегової лінії: Британія передасть Україні 6 підводних безпілотників
13:30
Антонівський міст
У мережі показали супутникові знімки пошкоджень на Антонівському мосту
13:28
Ділліан Вайт
Промоутер розповів, з ким битиметься Джошуа після поразки від Усика
13:19
корабель зерно порт
З портів України вийшли ще три судна із зерновою продукцією
13:02
"Динамо" - "Фенербахче", Ліга чемпіонів
Опубліковано календар матчів "Динамо" та "Дніпра-1" у єврокубках
12:45
на фото: Антитіла та Ед Ширан
Ед Ширан і гурт "Антитіла" розгорнули український стяг на концерті у Варшаві
12:43
Ворог обстріляв Сумщину, пошкоджено будівлі психоневрологічного інтернату
12:30
міномет
Треба більше зброї: генерал США вважає, що Україна може відкинути росіян до позицій 23 лютого
12:12
Петро Порошенко, 5 канал
Україна буде європейською державою і членом НАТО, нас неможливо ні залякати, ні знищити, - Порошенко
12:01
Чорнобаївка
Мінус два "смерчі" окупантів: у Чорнобаївці ЗСУ знищили техніку ворога
11:47
ЗСУ збили безпілотник
Зенітники Повітряних сил ЗСУ "приземлили" вертоліт і три безпілотники окупантів
11:46
Реал - Шахтар, Ліга чемпіонів
Оприлюднено календар матчів "Шахтаря" у Лізі чемпіонів
11:35
Ексклюзив
ЗАЕС окупанти
Росіяни можуть влаштувати провокацію на ЗАЕС: відпрацьоване ядерне паливо використовується для "брудних" бомб, - експерт з атомної енергетики Желєзняк
11:32
Київ прапор україна
У 14 країнах світу близько 20 вулиць і площ назвали на честь України
11:28
Володимир Путін тримається за стіл під час зустрічі в Кремлі
"Хворий морально і фізично": в ГУР розповіли про стан здоров'я Путіна
11:22
Ексклюзив
Папа Римський
Теза у виступі Папи про "невинну" пропагандистку Дугіну - це свідома маніпуляція когось із папського оточення, - посол України у Ватикані Юраш
11:19
на фото: вибух у Криму
Окупанти приховують вибухи на військових об'єктах у Криму, — розвідка
10:58
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 серпня: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV