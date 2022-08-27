У Празі сталася пожежа у військовому госпіталі

Про це повідомляє видання Ceske Noviny.

За словами представника пожежної служби Праги Мартін Кавка, ніхто з пацієнтів і персоналу не постраждав, з будівлі було евакуйовано понад 40 людей.

У другій половині дня рятувальники повідомили, що в результаті пожежі легкі поранення отримали троє пожежників.

Близько 09:30 вогнеборцям надійшло повідомлення про пожежу на площі 15 на 30 метрів. Причина пожежі наразі невідома.

Госпіталь належить армії, тому розслідуванням займатимуться військова поліція та військова пожежна частина.

Наразі пожежники та поліція не хочуть говорити про причини та суму збитків. На місце події виїхали 17 професійних та волонтерських підрозділів, оголошено особливий рівень тривоги.

22 липня ЗМІ повідомили, що Польща додатково прийме на лікування 30 українських військовослужбовців. Перше таке перевезення з початку повномасштабного російського вторгнення відбулося 18 липня. Тоді 31 пораненого українського військового та супровідних осіб санітарним потягом перевезли з Пшемишля до Варшави.

15 серпня Міністерство закордонних справ Латвії заявило про відновлення програми з надання реабілітаційних послуг пораненим українським військовим. Кабмін Латвії виділив із держбюджетної програми "Кошти на випадок непередбачених подій" пакет у розмірі 280 тис. євро на реабілітацію військовослужбовців, які постраждали внаслідок війни в Україні.

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