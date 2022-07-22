Польща додатково прийме на лікування 30 українських військовослужбовців
Наступного тижня близько 30 бійців ЗСУ доставлять спецпотягом на лікування до Люблінського, Мазовецького та Лодзінського воєводств Польщі
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на RMF24.
Зазначається, що перше таке перевезення з початку повномасштабного російського вторгнення відбулося 18 липня. Тоді 31 пораненого українського військового та супроводжуючих осіб санітарним потягом перевезли з Пшемишля до Варшави.
Як передають польські ЗМІ, стан пацієнтів стабільний. Зараз більшість військових проходять через реконструктивні оперативні втручання, тобто відновлення частин тіла, пошкоджених під час боїв. Потім на воїнів чекає реабілітація.
Передбачається, що найближчим часом подібні групи із близько 30 солдатів будуть перевозити до Польщі санітарним поїздом раз на тиждень.
Також 19 липня голова канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик заявив, що першим завданням Групи гуманітарної та медичної допомоги було транспортування та відправлення поранених військових з України до польських лікарень.
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