У парку Чернівців скажена білка вкусила двох людей: кілька вулиць на карантині

Про це повідомляють на сайті Чернівецької міської ради.



Зазначається, що білка, що покусала двох людей у парку імені Тараса Шевченка в Чернівцях, хворіла на сказ. У зв'язку з цим на вулиці Першотравневій і провулку Топорівському запровадили карантинні обмеження. До зони ризику також належать вулиця Садова й парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка.



Будуть запроваджені такі карантинні заходи:

обстеження й вакцинація тварин із сусідніх вулиць для ліквідації вогнища сказу;

вимушена дезінфекція в районі вилову та перетримки білки (кінний двір).

Сама білка померла, а постраждалі від укусу люди проходять курс імунізації від сказу.

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