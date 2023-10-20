У парламенті Молдови провалилося голосування за відставку уряду

Про це повідомляє Point.

Депутати вимагали відставки уряду через високі ціни на харчові продукти, тепло та газ і великий зовнішній борг. Проте більшість парламентарів не підтримали відставку кабінету Речана.

На підтримку проголосували лише 16 із 82 депутатів, які були присутні на засіданні.

"Вотум недовіри не набрав необхідної кількості голосів. Уряд користується підтримкою парламенту", - сказав спікер Ігор Гросу.

Нинішній уряд Молдови було затверджено у лютому 2023 року.