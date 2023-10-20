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У парламенті Молдови провалилося голосування за відставку уряду

20 жовтня, 2023 п'ятниця
05:28
Світ Новий прем'єр Молдови Доріан Речан

У ніч проти 20 жовтня у парламенті Молдови провалилося голосування за відставку уряу Доріна Речана, ініційоване блоком комуністів та соціалістів

Про це повідомляє Point

Депутати вимагали відставки уряду через високі ціни на харчові продукти, тепло та газ і великий зовнішній борг. Проте більшість парламентарів не підтримали відставку кабінету Речана. 

На підтримку проголосували лише 16 із 82 депутатів, які були присутні на засіданні.

"Вотум недовіри не набрав необхідної кількості голосів. Уряд користується підтримкою парламенту", - сказав спікер Ігор Гросу.

Нинішній уряд Молдови було затверджено у лютому 2023 року.

  • 16 лютого депутати парламенту Молдови затвердили новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Доріном Речаном, колишнім очільником МВС та секретарем місцевого РНБО.
  • Речан заявив, що невизнане Придністров'я треба демілітаризувати й вивести звідти російські війська. 

 
Молдова
комуністи
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